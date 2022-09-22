YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.09.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'ye yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının bağışlanmasını sağlayan ağabey örnek olduKendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının bağışlanmasını sağlayan ağabey örnek oldu
Merhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildiMerhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildi
Kayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:01
Öğle
12:19
İkindi
15:44
Akşam
18:27
Yatsı
19:47
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.