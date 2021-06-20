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Trabzon'da 240 polis adayı mezun oldu

20.06.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 240 polis adayı mezun oldu

Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 26. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun bahçesinde düzenlenen törende, 240 polis adayı yemin ederek mesleğe ilk adımı attı.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin doğu ve batı medeniyetlerini birbirine bağlayan ve üç kıtanın kesiştiği jeopolitik konum merkezinde olduğunu söyledi.

Çevredeki birçok ülkede gerek iç dinamikler gerekse yapıcı olmayan dış müdahaleler sebebiyle iç çatışmalar yaşandığını ifade eden Erdil, şunları kaydetti:

"Komşu coğrafyada yaşanan istikrarsızlık ve iç çatışmalar bizim ülkemizi de hedef almaktadır. Türkiye tüm bunlara rağmen kendi huzur ortamını, siyasi ve ekonomik istikrarını güçlü bir şekilde korumaktadır. Türkiye sadece kendi ülkesini değil, aynı zamanda dünyanın neresinde bir zulüm varsa onun da yükünü omuzlarında taşımaktadır. Türkiye dışarıdan müdahil olan değil, ülkelerin asıl unsurları tarafından huzur ve barışı tesis etsin diye davet edilen bir ülkedir."

Vali İsmail Ustaoğlu ise kuruluşundan bugüne kadar ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşların can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan, geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın bugün dünyanın sayılı güçlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Bu güven hissi bizlere de huzur vermekte, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan polis adaylarına diplomaları verildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma ve il protokolü katıldı.

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