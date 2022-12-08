YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında

Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında

08.12.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Of ilçesinde, 3 kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen babanın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Göktaş, bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celse müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna ilişkin rapora itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenen raporun beklenmesini talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin de devamını istedi.

Diyecekleri sorulan sanık Emre Göktaş ise adli tıp kurumu raporunun beklenmesini istediğini belirterek, "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum. Ekleyeceğim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdığı sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2021'de, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen baba Emre Göktaş tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanık Emre Göktaş'ın, kızları Yaren, Hiranur ve Elif Beyza Göktaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da evde çıkan yangında bir kişi öldüTrabzon'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttıBolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı
Artvin’de Kafkasör Yaylası kışa hazırlanıyorArtvin’de Kafkasör Yaylası kışa hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:26
Öğle
12:18
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:26
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.