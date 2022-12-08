Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Göktaş, bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celse müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna ilişkin rapora itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenen raporun beklenmesini talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin de devamını istedi.

Diyecekleri sorulan sanık Emre Göktaş ise adli tıp kurumu raporunun beklenmesini istediğini belirterek, "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum. Ekleyeceğim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdığı sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2021'de, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen baba Emre Göktaş tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanık Emre Göktaş'ın, kızları Yaren, Hiranur ve Elif Beyza Göktaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

