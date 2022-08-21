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Trabzon'da 3 kızını tabancayla vuran baba hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

21.08.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanığın 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırılması istendi

Trabzon'un un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren baba hakkında hazırlanan iddianamede, 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021'de akşam saatlerinde kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Tutuklu yargılanan Göktaş hakkında, Adli Tıp Kurumunun "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren raporuna yer verilen iddianamede, sanığın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın savcılık ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu ve tartışmalarının ana kaynağının eşinin çalışmasını istemediğinden kaynaklandığını ileri sürdüğüne yer verildi.

İddianamede, sanık hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

- Olayın geçmişi

31 Ağustos 2021'de kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş gözaltına alınmıştı.

Daha sonra tutuklanan sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Eylül 2021'de bileklerini keserek intihara teşebbüs etmişti.

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