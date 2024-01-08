Trabzon'da "4. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" açıldı

Malkoç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen 4. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nda, Türkiye'nin son 10-15 yılda çok büyük mesafeler aldığını söyledi.

Her alanda mesafeler alındığını vurgulayan Malkoç, "Sağlıktan spora, hukuktan ekonomiye, ulaştırmadan saniyeye, bilimden teknolojiye, eğitime varıncaya kadar çok büyük mesafeler alındı. Bu gelişmelerin en önemli alanı eğitim oldu. Özellikle ilköğretimde, orta öğretimde, lise çağlarında ve üniversitelerde çok sayıda yatırım yapıldı, bütçeden ayrılan pay buralara artırıldı." diye konuştu.

Malkoç, Türkiye'de üniversite dışındaki eğitim alanında öğretmen sayısının 1,5 milyonu bulduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle de sayısı 76'larda olan ve 40 ilde olan üniversiteler, 81 ilde ve sayıları 208'e ulaştı. Bu anlamda 150 bin akademisyenle Türkiye çok önemli bir noktaya geldi. Yine şunu memnuniyetle belirteyim ki ARGE'ye ayırılan pay, araştırma ve geliştirmeye ayrılan pay 1,2 milyar dolardan 10 kat artarak 2023 yılında 10 milyar dolara ulaştı. Bu muazzam bir rakamdır. ARGE sayısı 1-2'lerden 1295'e, tasarım merkezi sayısı yine 2-3'lerden 329'a, Teknopark sayısı 5'lerden 101'e ulaştı. Bugün itibarıyla TÜBİTAK'ın destek verdiği proje sayısı 31 bine ulaştı. Yine TÜBİTAK'ın destek verdiği akademisyen sayısı binden 57 bine ulaştı. Bu rakamlar muazzam rakamlar."

Öğrencilere seslenen Malkoç, "Sevgili öğrenciler bu gelişmelerin birisi de hak ve hürriyet alanında oldu. Özellikle benim başında bulunduğum kamu denetçiliği kurumu gibi 10'a yakın kurum kuruldu." dedi.

Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun yaptığı faaliyetlere değinerek, kamu denetçiliği kurumunun öğrencilerle irtibatı hakkında bilgilendirmede bulundu.

"BİLİMDE, TEKNOLOJİDE, YAPAY ZEKADA YENİ BİR ÇIĞIR AÇILACAĞINA İNANIYORUM"

Türkiye'de muazzam gelişmeler yaşandığına işaret eden Malkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki bu muazzam gelişmeler, bilim alanındaki gelişmeler, sanayiyle bilimi çok etkiledi. İşte Togg otomobili. Veyahut da savunma sanayindeki uçaktan helikoptere varıncaya kadar önemli gelişmeler sağlandı. 5 Ocak 2024'te Savunma Sanayi Başkanlığı ile YÖK arasında yeni bir protokol imzalandı. Bu protokol, üniversite hocalarımızın savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bilimlerde ve kuruluşlarda daha etkin görev almasının önünü açıyor. Bu anlamda bilimde, teknolojide, yapay zekada yeni bir çığır açılacağına inanıyorum."

Malkoç, Filistin ve Gazze'de yaşanan olaylara da dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"90 günden beri dünyanın gözünün önünde çocuklar, bebekler, kadınlar, masum siviller katledilirken dünyadan arzu edilen ses maalesef çıkmamıştır. Okullar, hastaneler, ibadethaneler, ambulanslar bombalanırken maalesef dünya bu barbarlığı seyretmektedir ama şunu memnuniyetle belirteyim ki insanlığın bu zulme sessiz kaldığı dönemde en gür ses, en yüksek seda Türkiye'den gelmektedir. Böyle millete mensup olmanın mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyorum. Yine aynı şekilde bu zulme en büyük itiraz, en yiğit ses Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmektedir."

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Cuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile KTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu da açılışta bir konuşma yaptı.

Halk oyunları ekiplerinin yöresel gösterilerini sergilediği fuarda, protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

