YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

17.12.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

Trabzon'da, "47. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

Trabzon'da 1974 yılından itibaren organize edilen, "Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi"nin 47'ncisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen serginin açılışında, kentin tarihine yakışan ve kendi bünyesinde yetiştirdiği sanatçıların şehre renk kattıklarını söyledi.

Trabzon'un tarih, medeniyet ve spor şehri olarak bilindiğini ifade eden Ustaoğlu, "Trabzon aynı zamanda bir sanat şehridir. İtalya'da Floransa çok önemli sanat ve kültürün merkezin olduğu bir şehir. Bu anlamda da Trabzon sanatın ve kültürün en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Ülkemizin her yerinde, her alanda çok önemli isimleri yetiştirip büyüten bir şehir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ve davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle internet üzerinden sanal ziyarete açılan sergide, bu yıl 83 sanatçının eseri yer alıyor.

Sergi, 7 Ocak'a kadar açık olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gittiTrabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:33
Öğle
12:22
İkindi
14:41
Akşam
17:01
Yatsı
18:28

Trabzon Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.