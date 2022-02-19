YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

19.02.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı

Trabzon'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otogarda yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklular, yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek olduŞırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek oldu
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildiHopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi
Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildiErzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
12:40
İkindi
15:37
Akşam
18:06
Yatsı
19:26
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde hareketli dakikalar! Uçak türbülansa girince...

Gökyüzünde hareketli dakikalar! Uçak türbülansa girince...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel!

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.