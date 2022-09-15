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Trabzon'da 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

15.09.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 6 yıl 2 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'nin bulunduğu adresi belirledi.

Gözaltına alınan M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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