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Trabzon’da 68 yerleşimde karantina uygulanıyor

22.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Trabzon’da 68 yerleşimde karantina uygulanıyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bugün itibariyle 8 ilçede 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere toplam 68 yerleşimde karantina uygulandığını belirtti.Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklamasıyla kentte tedbirler attırılmaya devam ediyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bugün itibariyle 8 ilçede 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere toplam 68 yerleşimde karantina uygulandığını belirtti.
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklamasıyla kentte tedbirler attırılmaya devam ediyor. Her 100 bin kişide 228 bin 2 vakanın tespit edildiği Trabzon’da 68 yerleşimde karantina uygulaması başlatıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Bugün itibarıyla 8 ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım" ifadelerini kullandı.
"Korona virüs vaka verileri kısıtlamalarda esneklik ya da daha çok tedbir" diyen Vali Ustaoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 398 kişiye toplamda 774 bin 787 idari para cezası uygulandığını dile getirdi.
Öte yandan Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ve halk sağlığı yetkilileriyle bir araya gelerek, korona virüs salgınının kentteki son durumu hakkında bilgi aldı.

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