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Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

02.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu M.H, N.A, H.M, M.N, Ş.E.G, R.M. ve F.G. yakalandı.

Bu kişilere aracılık ettiği belirlenen İ.A ve M.Y. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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Trabzon göçmen kaçakçılığı

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