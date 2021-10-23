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Trabzon'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

23.10.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 düzensiz göçmen Trabzon'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 8 göçmen, Trabzon Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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