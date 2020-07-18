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Trabzon’da 82 kişiye 73 bin 800 TL para cezası kesildi

TRABZON HABERLERİ  | 18.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından maske takmayan 82 kişiye toplam 73 bin 800 TL para cezası kesildi.Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uymayarak maske takmayan vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından maske takmayan 82 kişiye toplam 73 bin 800 TL para cezası kesildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uymayarak maske takmayan vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Akçaabat ilçesinde 4, Araklı ilçesinde 3, Arsin ilçesinde 6, Beşikdüzü ilçesinde 8, Düzköy ilçesinde 17, Maçka ilçesinde 2, Of ilçesinde 3, Ortahisar İlçesinde 8, Şalpazarı ilçesinde 9, Sürmene ilçesinde 14, Tonya ilçesinde 5 ve Yomra ilçesinde 3 olmak üzere toplam 82 kişiye ceza kesildi. İcra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında maske kullanım kuralına uymadıkları tespit edilen 82 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine Muhalefetten 73 bin 800 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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