Trabzon'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde yapımı tamamlanan, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında, 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Trabzon'daki "112 Acil Çağrı Merkezi", Vali İsmail Ustaoğlu'nun ilk çağrıyı yanıtlamasıyla hizmete girdi.

Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik kurumlarının bir arada hizmet vereceği merkezde, yaklaşık 300 personel görev alırken, aynı anda 150 vatandaşın çağrısına cevap verilebilecek.

Bu kapsamda merkeze gelen ilk çağrı olan Çaykara ilçesinde trafik kazası geçiren bir vatandaşa yanıt veren Vali Ustaoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği vatandaşın çağrısını jandarmaya yönlendirdi.

Daha sonra birimde incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, devletin en önemli politikalarından birisinin acil çağrıların, tek numara ve tek merkezden sevk ve koordinasyonunu sağlamak olduğunu söyledi.