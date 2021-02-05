YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da alt geçitler artık tarih kokacak

Trabzon’da alt geçitler artık tarih kokacak

05.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi’nde, uzun yıllardır bakımı yapılmayan alt geçit, kötü koku ve kirden arındırılarak yepyeni bir hale getirildi.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen alt geçidin duvarları silindi, zeminine baskı beton yapıldı, demirleri kumlanarak yeni hale getirildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi’nde, uzun yıllardır bakımı yapılmayan alt geçit, kötü koku ve kirden arındırılarak yepyeni bir hale getirildi.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen alt geçidin duvarları silindi, zeminine baskı beton yapıldı, demirleri kumlanarak yeni hale getirildi. Ekipler ayrıca ışıklandırdıkları alt geçidin duvarlarında, şehrin tarihi mekânlarının silüetlerini CNC tablolarla sergilediler.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’nun kent estetiğine verdiği önem doğrultusunda, üst geçitlerimizle birlikte alt geçitlerde de yenileme çalışması yürütülmektedir. Vatandaşlarımızdan da çok sayıda şikayet alan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, öncelikle Beşirli Mahallesi’ndeki alt geçidi yenileyerek, Trabzon’a yakışır hale getirdiler. Alt geçitlerin tamamını elden geçirmek suretiyle, şehrimizin görünümüne olumlu katkı yapmayı amaçlıyoruz. Halkımızın daha temiz daha huzurlu bir Trabzon’da yaşaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
1/

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:40
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Birinci Eczanesi
Ortahisar
İlknur Eczanesi
Ortahisar
Numune Eczanesi
Ortahisar
Yazıcı Eczanesi
Ortahisar
Gençer Eczanesi
Akcaabat
Gül Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci

Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Karadeniz'den ABD'ye ihracatta, savunma ve havacılık sanayi sektörü başı çekti

Karadeniz'den ABD'ye ihracatta, savunma ve havacılık sanayi sektörü başı çekti

Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.