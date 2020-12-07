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Trabzon’da amcasını silahla öldüren şahıs tutuklandı

TRABZON HABERLERİ  | 07.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle amcası Şendoğan Terzi’yi (61) silahla vurarak öldüren Giray Terzi (29), çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gülbahar Hatun Mahallesi’nde yaşanan olayda, Giray Terzi ile amcası Şendoğan Terzi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, Giray Terzi üzerinde taşıdığı silahla amcasına ateş etmiş, vücuduna 4 kurşun isabet eden Şendoğan Terzi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle amcası Şendoğan Terzi’yi (61) silahla vurarak öldüren Giray Terzi (29), çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gülbahar Hatun Mahallesi’nde yaşanan olayda, Giray Terzi ile amcası Şendoğan Terzi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, Giray Terzi üzerinde taşıdığı silahla amcasına ateş etmiş, vücuduna 4 kurşun isabet eden Şendoğan Terzi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Giray Terzi, olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra, 500 metre ilerdeki trafik polislerine cinayet işlediğini söyleyerek teslim olmuştu.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildikten sonra ifadesi alınan Giray Terzi, buradaki ifadesinde; “Amcam Şendoğan Terzi faizle para alıyordu. Babamla birlikte borcunun bir kısmını ödedik. Amcam faizle para almaya devam edince babamla tartıştım. Evden çıkarak amcamın evine gittim. Bir süre konuştuk ama tartışınca silahla amcama ateş ettim” diyerek cinayeti işlediğini itiraf etmişti.
Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Trabzon Adliyesi’ne sevk edilen Giray Terzi, Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinde de cinayeti işlediğini kabul eden Terzi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan Terzi, tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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