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Trabzon'da anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

08.06.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği yaralandı.

İlçe merkezinde Adem T'nin kullandığı 61 AEZ 042 plakalı hafif ticari araç, kucağındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Altınkaya'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve 1 yaşındaki Alparslan Altınkaya, yaralandı. Yaralanan anne ve bebeği, ambulansla sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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