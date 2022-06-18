Trabzon'da aranan 5 şüpheli yakalandı

Trabzon'da, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, adli mercilerce haklarında yakalama kararı çıkarılmış şüphelilere yönelik çalışmalarda, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranan F.K. ve İ.A, "hırsızlık" suçundan aranan O.Y. ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan aranan S.S. yakalandı.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise "kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması" suçundan hakkında arama kaydı bulunan H.K. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

