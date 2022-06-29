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Trabzon'da aranan 9 kişi yakalandı

29.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da aranan 9 kişi yakalandı

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 ve arama kararı bulunan 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timlerince "kasten yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.C, Düzköy İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince de "basit yaralama" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ü.B. yakalandı.

Bu kişiler, gerekli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan H.H, S.K, F.M, M.K, S.K, R.P. ve O.A. yakalandı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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