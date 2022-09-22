YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

22.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti"nden kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin (26) Ortahisar ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi'ndeki akrabasına ait evde saklandığı tespit edildi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, E.E'nin teslim olmasını istedi.

E.E'nin kapıyı açmaması üzerine içeri giren ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada biri kurusıkı iki tabanca ve 8 fişek, 3 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından E.E, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladıAtatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı
Kayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'de ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Basketbol: Frutti Extra CupBasketbol: Frutti Extra Cup
Anahtar Kelimeler:
Trabzon hükümlü

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:01
Öğle
12:19
İkindi
15:44
Akşam
18:27
Yatsı
19:47
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.