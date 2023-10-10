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Trabzon'da balıkçılar hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları arttı

10.10.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da son günlerde etkili olan yağış ve rüzgar sebebiyle balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıdı.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, hamsi kilogramı 70-100, levrek 140, çupra 175, mezgit 100, uskumru 75, istavrit 50 liradan, alabalık ve palamudun tanesi 125, somonun tanesi ise 150 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Emin Avcı, AA muhabirine, hava muhalefeti sebebiyle balığın az geldiğini, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.

Fiyatların günden güne değişkenlik gösterdiğini belirten Avcı, "Vatandaş şu anda ucuz olan istavriti talep ediyor. 3-5 gün önce hamsi kilogramı 50-60 liradan alınıyordu. Şimdi havalar soğudu, deniz suyu soğuduğunda balık fiyatları düşer, balık bollaşır. İnşallah umudumuz o yönde." dedi.

Süleyman Çakır ise yerli hamsinin az geldiğini ifade ederek, "Dün yerli hamsi çıktı ama bugün yok. Az geldiği için pahalı oluyor. Hava esiyor, hava koşullarından dolayı gelmiyor. Eğer deniz soğursa hamsi bollaşır." diye konuştu.

Palamut satın alan Habib Gülbay, "Bütün balıklar mevcut, fiyatlar da alınabilir. Ailecek haftada yaklaşık 2-2,5 kilogram balık tüketiyoruz." ifadesini kullandı.

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