Trabzon'da bankta unutulan altınları alan zanlı yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir bankta unutulan poşet içerisindeki altın ve ziynet eşyasını alan şüpheli yakalandı, altınlar sahibine teslim edildi.
Esentepe Mahallesi'nde, içerisinde yaklaşık 15 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan poşeti oturduğu bankta unutarak bölgeden ayrılan kişi, bir süre sonra durumu fark ederek geri döndü.
Poşetin bankta olmadığını gören kişinin başvurusu üzerine Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, unutulan poşet içerisindeki altın ve ziynet eşyasını alan şüpheliyi tespit etti.
Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen altın ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.
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