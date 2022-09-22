Trabzon'da "Batum Günleri" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Trabzon'da yapılacak "Batum Günleri" kapsamında iki şehir arasında iş birliği protokolü imzalanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon-Batum dostluğunu geliştirmek amacıyla düzenlenecek programlar öncesi bir heyetin yarın Trabzon'a geleceği belirtildi.

Heyetin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret edeceği ifade edilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde iki kardeş şehrin dostluğunu güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon protokolü ve Batum heyetinin, aynı gün Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde oynanacak U19 Trabzonspor-Batum Dinamo dostluk maçını birlikte izleyeceği aktarıldı.

Heyetin, 24 Eylül Cumartesi günü ise Sümela Manastırı ve Kızlar Manastırı'nı ziyaret edeceği bildirilen açıklamada, ayrıca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Gürcistan'ın kültürel öğelerinin yer aldığı serginin açılışının yapılacağı, folklor grubunun da gösteri sunacağı ifade edildi.

