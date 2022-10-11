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Trabzon'da belediyeden evde bakım hizmeti alan kişiye doğum günü sürprizi

11.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da belediyeden evde bakım hizmeti alan kişiye doğum günü sürprizi

Trabzon'da tek başına yaşayan 65 yaşındaki Özdemir Gürsoy'a, evde bakım hizmetleri ekibince doğum günü sürprizi yapıldı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetleri ekibi, tek başına yaşayan Özdemir Gürsoy için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Yaklaşık beş yıldır Ortahisar Belediyesi'nin evde bakım hizmeti verdiği Gürsoy, doğum günü partisinde duygusal anlar yaşadı.

Gürsoy, evde bakım hizmeti ekibi dışında pek fazla geleni gideni olmadığını belirterek, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile evde bakım hizmeti ekibine teşekkür eden Gürsoy, "Tek başına yaşamak oldukça zor. Çocuğum olmadığımdan tek başına yaşamak zorunda kaldım. Sağ olsun, belediyeden gelen arkadaşlar bir nebze de olsa yalnızlığımı gideriyor, bana arkadaşlık ediyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz"

Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal belediyecilik ilkesi gereği halihazırda 180 vatandaşa günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen programlar dahilinde evde bakım hizmeti verdiklerini belirtti.

Bakıma muhtaç vatandaşların zarar görmemesi için azami derecede temizlik kurallarına uyulduğunu aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Personelimiz rutin işlerini yapmalarının yanında hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet ederek bir nevi onların sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bize yeter."

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