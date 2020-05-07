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Trabzon'da belli noktalardaki karantinalar sona erdi, bazı apartmanlar karantinaya alındı

TRABZON HABERLERİ  | 07.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Trabzon'da belli noktalardaki karantinalar sona erdi, bazı apartmanlar karantinaya alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerindeki belli noktalarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Maçka ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Çarşıbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Yavuz Caddesi No:14'te Doğa Apartmanı'ndaki karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs tarihli kararıyla da Sarıtaş Mahallesi'nde uygulanan karantinanın (Salihoğlu ve Şehitlik mevkileri hariç) kaldırıldığı kaydedildi.

Maçka ilçesinde de bazı apartmanların karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maçka İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5-6 Mayıs tarihli kararları doğrultusunda, Atasu Mahallesi Fatih Küme Evleri No:1, No:3/2, No:161/1'de bulunan apartmanlar ile Yüzüncüyıl Mahallesi Karamustafa Küme Evleri No:13 ve No:41/4'te bulunan apartmanlar karantina altına alınmıştır."

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