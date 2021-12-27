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Trabzon'da "Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy" albümünün gala konseri düzenlendi

27.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy" albümünün gala konseri düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi nedeniyle Trabzon'da, "Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy" albümünün gala konseri düzenlendi.

Ortahisar Belediyesince Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden besteleyip yorumladığı şarkıları sanatçı Uğur Işılak seslendirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, konser öncesi yaptığı konuşmada, milli marşın bir asır önce yazıldığını belirterek, şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının bugün 85. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Ustaoğlu, Türk milletinin İstiklal Marşı ile birlikte küllerinden yeniden ayağa kalkıp Kurtuluş Savaşı mücadelesini verdiğini ifade ederek, "1923 yılında da tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildi." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, ilkokulda öğrenilen ilk kişinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu vurgulayarak, "Büyük Türk ve Vatan Şairi rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u her zaman kalbimizde tutacağız. Bu millet ve vatan ilelebet var oldukça da onu unutmayacağız. Şiirleri ve kitabıyla ölümsüz eserler yapmıştır. Her birimiz Mehmet Akif olma yolunda ilerleriz inşallah." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da İstiklal Marşı'nın Türk milleti için hiçbir zaman sıradan bir şiir olmadığına işaret ederek, "Bizim için sıradan bir marş da olmadı. Kadim bir milletin, büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Yüzyılladır verilen mücadelenin son sözüdür bence İstiklal Marşı. Dünyaya haykırdığımız, kendimizi izah ettiğimiz, imanın, gayretin ve Türk'ün gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıl dönümü vesilesiyle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında her zaman esarete karşı itirazını ve isyanını ortaya koyan ve o kahramanlık destanıyla birlikte milletimizi Kurtuluş Savaşı'nda adeta bir ve beraber olmasına vesile olan 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyen Mehmet Akif'i anıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından Mehmet Akif Yılı olarak ilan edilmesinin ardından milli bir sanatçımız olan Uğur Işılak da bu yıla özgü olarak 8 adet yeni beste yaptı, bir de şiir yazdı. Bunu da ilk kez Trabzon'da Ortahisar'ımızın ev sahipliğinde düzenlediğimiz programda seslendirecek."

Trabzon'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı Işılak, Mehmet Akif Ersoy'dan bahsetti ve albüm hakkında bilgi verdi.

Işılak'ın, seslendirdiği şarkılara katılımcılar da Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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