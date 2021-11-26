Trabzon'da "bulutlara komşu" OSB'de üretim için yer kalmadı

GAZİ NOGAY - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, deniz seviyesinden yaklaşık 750 metre yükseklikteki tepenin tıraşlanarak uygun hale getirilmesiyle oluşturulan Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim için ayrılan tüm parsellerin dolması nedeniyle 300 dönümlük ikinci etabın hazırlanmasına başlandı.

Akçaabat ilçesindeki sanayi tesisi ihtiyacını karşılamak için sarp ve engebeli araziye sahip Şinik Mahallesi'ndeki dağlık alanın iş makinesiyle tıraşlanarak uygun hale getirilmesiyle oluşturulan OSB'de üretim için 49 parsel hazırlandı.

Tesislerin yer alacağı yaklaşık 89 hektarlık bölüm ile bağlantı yollarının bulunduğu güzergahı da kapsayan alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18 milyon 500 bin liralık desteğiyle kamulaştırıldı.

Mobilya, demir-çelik, kereste, gıda ve makine sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde halihazırda 27 firmanın üretim yaptığı OSB'de kalan parseller de kısa sürede doldu.

Yüksekliği nedeniyle "bulutlara komşu OSB" olarak adlandırılan bölgede, üretim tesisi kurmak isteyen girişimcilerin talebi üzerine yaklaşık 300 dönümlük genişleme alanının hazırlanması için çalışma başlatıldı.

- "Talep oldukça fazla"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, Şinik OSB'nin kurulması ve altyapısının hazırlanması sürecinde zorluklar çekildiğini ancak devletin desteği sayesinde tüm sorunlar çözülerek OSB'nin faaliyet geçtiğini söyledi.

"Şinik OSB irtifa olarak oldukça yüksek. Arazi yokluğundan dolayı Trabzon'da dağların tepelerinin kesilerek, tıraşlanarak OSB'nin kurulduğu Türkiye'de ilk yer olarak söyleyebiliriz." ifadelerini kullanan Hacısalihoğlu, bölgedeki 40'ın üzerindeki parselin tamamının dolduğunu ve talebin oldukça fazla olduğunu vurguladı.

Hacısalihoğlu, talepleri karşılamakta zorluk çektiklerini, 300 dönüme yakın bir genişleme alanı daha organize ettiklerini belirterek, projenin tamamlandığını, kamulaştırma işlemleri için Bakanlıktan kredi tahsisi için onay beklediklerini bildirdi.

Şinik OSB'nin ön plana çıkmasındaki en büyük nedenin bölgedeki hazır iş gücü olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Vadi oldukça geniş bir vadi. Dolayısıyla istihdam yönünden de önemli bir adım olarak baktığımız zaman çalışacak insana gerçekten ihtiyaç duyanların buralarda yatırım yapması önemli. Buradaki yatırımcılar istihdamı karşılama doğrultusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Bugüne kadar işçi talebinde sorun olmadı. Hatta bundan sonraki süreçte de olmayacak. Çünkü o bölgede iş arayan çok insanımız var. İnsanımızın eli de işe çok yatkın."

- "Şu anda 50 milyon dolara yakın bir ihracat söz konusu"

Hacısalihoğlu, bölgede yatırım yapan girişimcileri de tebrik ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayicilerimizi kutlamak istiyorum. Dağlarında, tepelerinde arazileri düzeltmek suretiyle o yatırımları yapması takdire şayan bir konu. Yapmış olduğumuz bir araştırmada 5 bin metrekarelik bir arsa üzerine yapılan bir binanın maliyetiyle binanın oturacağı alanın düzenlenmesi, duvarları, ona bağlı olarak diğer altyapı giderleri hemen hemen eşit. Bu şunu gösteriyor; yatırımcı hazır, hiçbir zorluğu arka plana atmadan yatırımını yapıyor ve geleceğe dönük kendini hazırlıyor. Böyle bir girişimcimiz var. Bizim beklentimiz, bu tür altyapı zor olan yerlere Bakanlığımızın ayrıca bir teşvik vermesidir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla geçen ay hizmete açılan 12 firmanın da üretime başlamasıyla bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiğini belirten Hacısalihoğlu, "Geçenlerde açılan firmalarımıza baktığımız zaman bölgede yaklaşık 110 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. İstihdam yönünden bugüne kadar hızlı bir artış oldu. Önümüzdeki yıla kadar 1200'ün üzerinde bir istihdam sağlamış olacağız. Özellikle Gürcistan'a yakın olması önemli. Burada şu anda 50 milyon dolara yakın bir ihracat söz konusu. Gelecekte de bu rakamların oldukça ileri seviyede olacağını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki insanların zorlukları aşmayı bildiğini dile getiren Hacısalihoğlu, "Bunları bir doğal zorluk olarak görüyor ama bunun yanında bütün zorluklarda pazar varsa hepsini bir kenara bırakarak gerekli çalışmalarını sürdürüp sonuçlandırıyor. Şinik OSB de bu anlamda Türkiye'ye güzel bir örnektir. Şinik OSB'nin ilk durumu ile son durumunu bir reklam filmi olarak Türk sanayicisinin, girişimcisinin neler yapabileceğine çok güzel bir örnektir. Burada bu şartlarda üretim yapılıyor, istihdam sağlanıyor, devletin üzerinden yük alınıyor, ihracat yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.



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