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Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı

24.12.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün buzlu yolda şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat B'nin kullandığı 38 JH 077 plakalı minibüs, Akçakale mevkisindeki buzlu yolda korkulukları aşarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi ilçedeki hastanede tedavi altına alındı.

Minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan aynı mevkide üç trafik kazası daha meydana geldi.

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