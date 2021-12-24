Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün buzlu yolda şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat B'nin kullandığı 38 JH 077 plakalı minibüs, Akçakale mevkisindeki buzlu yolda korkulukları aşarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi ilçedeki hastanede tedavi altına alındı.

Minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan aynı mevkide üç trafik kazası daha meydana geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz