Trabzon'da çaldığı altınları kuyumculara satan kadın şüpheli yakalandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde, bir ikametten çaldığı ziynet eşyaları ve altınları kuyumculara satan kadın şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Z.D'nin ikametinden 33 gram altın bilezik, 2 burma bilezik, 2 altın yüzük, 7 çeyrek altın ve 1 zincire takılı Reşat altının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin kamera kayıtlarını incelemeleri sonucu hırsızlık olayını H.Y. isimli kadının gerçekleştirdiği ve ziynet eşyalarını çeşitli kuyumculara 88 bin liraya sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz