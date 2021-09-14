Trabzon'da camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Trabzon'da, bir kişinin cemaat namaza durduğu sırada, camiden ayakkabı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

11 Eylül'de öğle namazı sırasında Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki Adatepe Cami'sine gelen bir kişi cemaatin içeri girmesini bekledi.

Cemaatin namaza durmasının ardından girişteki ayakkabıların yanında bir süre gezinen şahıs, bir spor ayakkabıyı aldı.

Şahsın ayakkabıyı montunun içine saklayarak uzaklaştığı anlar, camide bulunan güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Namaz çıkışı ayakkabılarının yerinde olmadığının fark edilmesiyle caminin güvenlik kamerası incelendiğinde ayakkabının çalındığı anlaşıldı.

Ayakkabısı çalınan kişinin, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.



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