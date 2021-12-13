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Trabzon'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.12.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Dürbinar Mahallesi'nde O.S. (31) ile B.K. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K, O.S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan O.S'nin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayda elinden hafif şekilde yaralanan B.K. ise Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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