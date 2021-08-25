Trabzon'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Trabzon'da çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat Belediyesi'ne ait Y.P'nin kullandığı 61 KD 572 plakalı çöp kamyonu, Doğanköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki M.A. ve K.T. kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.



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