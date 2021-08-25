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Trabzon'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

25.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Trabzon'da çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat Belediyesi'ne ait Y.P'nin kullandığı 61 KD 572 plakalı çöp kamyonu, Doğanköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki M.A. ve K.T. kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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