YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Trabzon'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

22.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Trabzon'un Arsin ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katındaki pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan köpeği fark eden polis, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Arsin İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, demir parmaklıkları keserek köpeği kurtardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulunduDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:03
Öğle
12:19
İkindi
15:43
Akşam
18:25
Yatsı
19:45

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.