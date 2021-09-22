Trabzon'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Trabzon'un Arsin ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katındaki pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan köpeği fark eden polis, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Arsin İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, demir parmaklıkları keserek köpeği kurtardı.



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