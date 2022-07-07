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Trabzon'da denizde boğulan gencin cenazesi defnedildi

07.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da denizde boğulan gencin cenazesi defnedildi

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi.

Kıyıcık Mahallesi sahilinde 3 Temmuz'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan ve aramaların dördüncü gününde cenazesine ulaşılan 19 yaşındaki İsmail Mete için Kıyıcık Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, baba Remzi Mete ve aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mete'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Of ilçesinde 3 Temmuz pazar günü girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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