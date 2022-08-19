Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Trabzon'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Ortahisar ilçesinin Ayasofya mevkisinde denize giren 15 yaşındaki O.K, boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, ambulansla sevk edildiği KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.



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