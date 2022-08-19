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Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

19.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Trabzon'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Ortahisar ilçesinin Ayasofya mevkisinde denize giren 15 yaşındaki O.K, boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, ambulansla sevk edildiği KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

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