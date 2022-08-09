YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

09.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 7 Ağustos Pazar akşamı Akçaabat iskelesinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Caner Gedikli (17), boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşlarınca sudan çıkartılan Gedikli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gedikli, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldıPetlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Trabzon'da yapıldı
İstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybettiİstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandıKonya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
boğulma

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:32
İkindi
16:23
Akşam
19:36
Yatsı
21:09

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Sebat Eczanesi
Akcaabat
Tılsım Eczanesi
Akcaabat
Bacıoğlu Eczanesi
Arsin
Kadir Eczanesi
Besikduzu
Çağlar Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Muratoğlu Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.