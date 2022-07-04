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Trabzon'da dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye eri sırtında taşıdı

04.07.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye eri sırtında taşıdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dereye düşerek yaralanan köpeği, itfaiye personeli sırtında taşıdı.

İlçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde dereye düşerek yaralanan köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personeli, dereye inerek mahsur kalan köpeği kurtardı.

Köpeğin gözünden yaralandığını fark eden itfaiye eri, köpeği küçükbaş hayvan taşıma çantasına koyarak araca kadar sırtında taşıdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen köpek, tedavi altına alındı.

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