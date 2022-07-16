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Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

16.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'da doktoru tehdit ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne gelen F.Ş, doktor M.S.B'den hastasının dikişlerinin alınmasını istedi.

Doktorun, dikişlerin alınmayacağını belirtmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Doktor, F.Ş'nin hastaneden ayrılmadan kendisini, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz." şeklinde tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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