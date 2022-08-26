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Trabzon'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

26.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı için 9 bin 125 lira ceza kesilen sürücünün, ehliyetine el konuldu.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

9 bin 125 lira ceza uygulanan sürücünün ayrıca ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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