Trabzon'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı için 9 bin 125 lira ceza kesilen sürücünün, ehliyetine el konuldu.
Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
9 bin 125 lira ceza uygulanan sürücünün ayrıca ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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