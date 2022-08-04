Trabzon'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 15 araç sürücüsüne ceza

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğün konvoyunda drift atan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 15 araç hakkında para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sosyal medya hesapları üzerinden Kanuni Bulvarı üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların olduğu şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce, konvoy içerisinde drift attığı tespit edilen bir araca 13 bin 618 lira, aynı konvoyda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 14 araca da 15 bin 181 lira para cezası uygulandı.

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