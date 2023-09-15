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Trabzon'da düğünde havaya ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

15.09.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, sosyal medyada düğünde havaya ateş etmesine ilişkin görüntüleri paylaşılan şüpheli hakkında soruşturma açıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde paylaşılan ve Sürmene ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edildiği anlara ait olduğu tespit edilen görüntülere ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sürmene Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kimliği belirlenen T.D.C'nin (21) evinde yapılan aramada, olayda kullanılan kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İfadesi alınan şüpheli hakkında, "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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