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Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü

27.05.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için evinin yakınındaki direğe çıkan Mustafa Aslan (50), dengesini kaybederek düştü.

Sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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