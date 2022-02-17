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Trabzon'da elektrik tellerinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

17.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da elektrik tellerinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yamaç paraşütüyle elektrik tellerinde asılı kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki paraşüt atlama alanından tekli atlayış yapan Ali Atıcı, Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun olduğu bölgeye ineceği sırada alçalırken dengesini kaybetti.

Atıcı, iniş alanı yakınlarında paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu havada asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kısa süreli çalışmasının ardından Atıcı, bulunduğu yerden kurtarıldı.

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