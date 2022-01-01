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Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı

01.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, TRT tarafından tarihi Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı ve "İyi ki Doğdun Eren", "İyi ki Varsın Eren" yazılı video gösterisiyle kutlandı.

Maçka'da 1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül'ün doğum günüyle ilgili hazırlanan video görselleri TRT tarafından tarihi Trabzon Kalesi'nin surlarına yansıtıldı.

Görüntülerde, Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanının yanı sıra "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsı Eren" yazılı video gösterisi yer aldı.

Kale surlarına yansıtılan görselleri görenler duygu dolu anlar yaşadı.

Yoldan geçen bazı kişiler de kale surlarını fotoğrafladı.

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