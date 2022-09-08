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Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

08.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eşi Hatun Moradaoğlu'nu (62) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Moradaoğlu (66), Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın oğlu İ.A, beyanında, babasının alkol kullandığını ve sürekli annesine şiddet uyguladığını belirterek, aynı soyadı taşımak istemediği için soy ismini değiştirdiğini söyledi.

Annesinin olaydan birkaç gün önce kendisini arayarak babasından şiddet gördüğünü ve kendisini öldüreceğini söylediğini anlatan İ.A, annesinden babasının yanında bulunmamaya çalışmasını istediğini aktardı.

Sanık hakkında şikayetçi olduğunu belirten İ.A, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Moradaoğlu ise savunmasında, takdirin mahkemede olduğunu belirterek, "Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. İlahi takdir sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olayın geçmişi

Akçaabat ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde 13 Aralık 2021'de eşi Hatun Moradaoğlu'nu tabancayla vurarak öldüren Mehmet Moradaoğlu, olayın ardından Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

Gözaltına alınan Moradaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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