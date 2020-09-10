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Trabzon’da esnaf ve sanatkâra 61 milyon liralık can suyu

TRABZON HABERLERİ  | 10.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi kanalıyla esnaf ve sanatkârlara 2020’nin ilk 8 aylık döneminde 61 milyon 437 bin liralık destek sağlandığı belirtildi.Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Kara, pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnaf ve sanatkâra bir nebze olsun can suyu vermek ve zor günleri geçirmelerine destek olmak amacıyla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi kanalıyla esnaf ve sanatkârlara 2020’nin ilk 8 aylık döneminde 61 milyon 437 bin liralık destek sağlandığı belirtildi.
Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Kara, pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnaf ve sanatkâra bir nebze olsun can suyu vermek ve zor günleri geçirmelerine destek olmak amacıyla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi. Kara “2020 yılının ilk 8 aylık döneminde 918 esnaf ve sanatkârımız kooperatifimizden kredi kullandı. 441 kişiye 48 milyon 912 bin lira tutarında işletme kredisi, 1 kişiye 25 bin lira tutarında usta girişimci kredisi, 2 kişiye 660 bin lira tutarında yatırım kredisi, 474 kişiye de 11 milyon 840 bin lira tutarında 25’er bin liralık pandemi kredisi verildi. Böylece verilen kredi tutarı 61 milyon 437 bin lira olarak gerçekleşti. Elbette ki gönlümüz esnaf ve sanatkârın hiç krediye ihtiyaç duymadan işini çevirmesi. Sadece işini büyüteceği ve yatırım yapacağı zaman kredi almasıdır. Ancak kredi ve kefalet kooperatifi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de her zor zamanında esnaf ve sanatkârımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.
Başkan Kara, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak 2020’nin ilk 8 ayında 38 milyon 500 bin lira ek plasman aldıklarını, bugüne kadarki toplam plasmanın ise 178 milyon 500 bin lira olduğunu vurguladı.
Kara, geçmişe dönük borçları olan 195 ortağın da yapılandırmadan faydalandığını da belirterek “Toplam 571 bin liralık temerrüt faizi silinen ortaklarımızdan 53’ü borcunu peşin kapatırken, 142’si taksitlendirme yolunu seçti. Toplam yapılandırmadan yararlanma miktarı 3 milyon 81 bin lira oldu” bilgilerini paylaştı.

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