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Trabzon'da evin odalarında kurutulmaya bırakılmış 4,5 kilogram esrar ele geçirildi

06.10.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da evin odalarında kurutulmaya bırakılmış 4,5 kilogram esrar ele geçirildi

Trabzon'da evin odalarında kurutulmaya bırakılmış 4,5 kilogram esrar ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen operasyonda 4 kilo 552 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden S.B ile Ö.S'nin bulunduğu evde arama yapıldı.

Aramada, evin odalarında kurutulmaya bırakılmış şekilde 4 kilo 552 gram kubar esrar ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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