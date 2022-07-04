YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Trabzon'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

04.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan kişilerin beyanları ve operasyonda el konulan dijital materyallerinin incelenmesi sonucu 6 şüpheliye yönelik ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan T.K. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Ü.P, F.Y, E.D, B.A. ve F.Y. ise belirlenen adreslerde yakalandı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 67 bin 400 dolar, 720 avro, 8 bin 800 lira, 14 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 9 flaş bellek, 6 SIM ve SD kartı ile 5 doküman ele geçirildi.

Zanlılar, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'ya gittiTrabzonspor, yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'ya gitti
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğulduSamsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Bursa'da T2 Tramvay Hattı'nın açılışında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Bursa'da T2 Tramvay Hattı'nın açılışında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:49
Sabah
04:47
Öğle
12:31
İkindi
16:30
Akşam
20:04
Yatsı
21:53

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Bizim Eczanesi
Akcaabat
Yaylacık Eczanesi
Akcaabat
Uzun Eczanesi
Arakli
Şifa Eczanesi
Arsin
Kadir Eczanesi
Besikduzu
Gökçe Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.