Trabzon'da fırtına ve yağış etkili oldu

Trabzon'da fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan yağmur ve fırtına, bugün de etkisini artırarak devam etti.

Ortahisar ilçesindeki Faroz balıkçı barınağındaki balıkçılar, fırtına ve yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Zarar görmemesi için teknelerini sıkıca bağlamaya çalışan balıkçıların, yağmur altında şiddetli rüzgara karşı mücadele verdiği gözlendi.



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