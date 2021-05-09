YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da fırtına ve yağış etkili oldu

Trabzon'da fırtına ve yağış etkili oldu

09.05.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da fırtına ve yağış etkili oldu

Trabzon'da fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan yağmur ve fırtına, bugün de etkisini artırarak devam etti.

Ortahisar ilçesindeki Faroz balıkçı barınağındaki balıkçılar, fırtına ve yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Zarar görmemesi için teknelerini sıkıca bağlamaya çalışan balıkçıların, yağmur altında şiddetli rüzgara karşı mücadele verdiği gözlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Eski tren vagonundan yapılan köprü Maçka Deresi üzerine yerleştirildiEski tren vagonundan yapılan köprü Maçka Deresi üzerine yerleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:03
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:33
Yatsı
21:08

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.