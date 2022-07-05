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Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti

05.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti

Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın, yaşamını yitirdi.

Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki evlerine giden 66 yaşındaki A.Y. yanındaki oğlu ve kardeşiyle manzaranın fotoğrafını çekmek isterken ayağının kayması sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ambulansla Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y. buradaki müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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