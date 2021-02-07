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Trabzon'da fuhuş ve kumar operasyonu

07.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da fuhuş ve kumar operasyonu

Trabzon'da iki apart daireye düzenlenen fuhuş ve kumar operasyonunda 9 kişi ile 1 işletmeye 90 bin 680 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesindeki iki apart daireye düzenlendikleri operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 30 fişek, 1 çakı, 12 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, oyun kağıtları ve pul ele geçirdi.

Fuhuş yaptıkları belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 5 kadının yakalandığı operasyonda, 9 kişiye kumar oynamaktan 12 bin 24 lira, kimlik bildirimi yapılmadığı gerekçesiyle de işletmeye 78 bin 656 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 6 kişi hakkında kumar ile fuhuş için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.

Resepsiyon görevlisi S.P'nin gözaltına alındığı operasyonda, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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